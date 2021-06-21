ЦБ: Чистая прибыль российских банков в мае выросла на 7%

Чистая прибыль российских банков по итогам мая составила 216 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в апреле. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ о развитии российского банковского сектора в мае.

"Третий месяц подряд продолжается активный рост розничного кредитного портфеля (+2,2%), при этом необеспеченное кредитование растет быстрее ипотеки", - сказано в сообщении Центробанка.

Количество прибыльных банков в прошлом месяце выросло до 234, в апреле таких было на 13 меньше. Всего по итогам пяти месяцев чистая прибыль российских кредитных организаций почти достигла триллиона рублей.

Как полагают в регуляторе, в конце года, если на рынке не будет неожиданных шоков, чистая прибыль российских банков может составить примерно два триллиона рублей. Предыдущий прогноз был на уровне 1,5-1,7 триллиона рублей.

Кстати, по итогам прошлого года прирост корпоративных кредитов составил 9,9%, что почти в два раза выше, чем за 2019 год. Ипотечный портфель вырос почти на 25%, а темп роста потребкредитования, напротив, сократился более чем вдвое (до 9,2%).