Что посмотреть по ТВ и в Сети ко Дню Памяти и скорби

1. Концерт-реквием. Прямая трансляция с Поклонной горы. На Первом канале 22 июня в 19:00. Героям Великой Отечественной Войны посвящается. В концерте примут участие Евгений Дятлов, Стас Пьеха, Юлия Савичева, Екатерина Гусева, Николай Басков, Дима Билан, Сергей Трофимов, Эмин, Дарья Мороз, Валерия, Тамара Гвердцители, Александр Розенбаум, Пелагея, Лариса Долина, Агния Кузнецова, Олег Газманов, Хибла Гердзмава, Сергей Шакуров, Лев Лещенко и другие популярные исполнители. Ведущие - Екатерина Стриженова и Александр Маршал.

2. Документальный фильм "Звезды кино. Они сражались за Родину". На Первом канале 23 июня в 00:25. Картина расскажет об актерах, любимых многими поколениями. Молодость этих людей пришлась на войну. Это Юрий Никулин - он прошел не одну, а две войны - его призвали в армию перед Финской, и всю Великую Отечественную он провел на фронте. Анатолий Папанов тоже с первых дней войны был на фронте. Алексей Смирнов прошел практически всю войну в минометной батарее, ходил в разведку, участвовал в боях подо Ржевом. Владимир Этуш после начала войны вместе с другими студентами отправился добровольцем на строительство укреплений вокруг Москвы. Михаил Пуговкин служил во фронтовой разведке в звании сержанта.

3. "Квартирник НТВ у Маргулиса" к 80-летию начала Великой Отечественной войны. НТВ, 22 июня в 22:35. Спецвыпуск "Квартирника..." называется "Брестская крепость". У стен Тереспольских ворот, которые с первых минут штурма немецкими войсками Брестской крепости на рассвете 22 июня 1941 года оказались в центре ожесточенных боев, соберутся друзья и коллеги Евгения Маргулиса - Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Юрий Стоянов, группа "Чайф", Ольга Кормухина и Алексей Белов, Евгений Дятлов, JONY, Сергей Галанин, Игорь Растеряев, Дмитрий Ревякин и другие, чтобы исполнить военные песни и почтить память тех, кто героически сражался за родину на протяжении 1418 дней.

4. Документальный фильм "Билет на войну". НТВ, 21 июня в 23:50. Режиссер Али Хамраев, музыканты Леонид и Петр Лундстремы, писатель Андрей Геласимов и студенты Литературного института имени А.М. Горького перенесутся в своих разговорах на годы назад и вспомнят тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Они будут говорить о невыносимой правде войны; о том, что есть правда, запечатленная в литературе, музыке и кино; а также обсудят, что будет с нами, если это повторится.

5. Большой мемориальный концерт, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны "Тот самый длинный день в году". На телеканале "Россия - Культура" 22 июня в 22:35. Концерт пройдет у Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации. В нем принимают участие: ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, ансамбль песни и пляски Черноморского флота, Екатерина Гусева, Лев Лещенко, Хибла Герзмава, Игорь Бутман, Елена Максимова, Василий Ладюк, Егор Бероев, Борис Щербаков, Юлия Рутберг, Александр Ф. Скляр, Валерия Ланская, Владимир Машков, Олег Газманов, Тамара Гвердцители и другие.

6. Художественный фильм "Зоя". Режиссер: Максим Бриус. На канале "Россия 1", 22 июня в 21:20. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская в 1941 году уходит добровольцем в диверсионную школу. Ее партизанский отряд попадает в засаду, девушка схвачена немцами. Допросы и пытки ни к чему не приводят... Подвиг Зои Космодемьянской зажег миллионы сердец и помог нашим солдатам дойти до Берлина. В ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый, Вольфганг Черни, Карина Разумовская и другие.

7. Документальный фильм Алексея Денисова "Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока". "Россия 1", 22 июня в 12:30. Альфред Розенберг - одна из самых зловещих фигур Третьего Рейха. Фильм - напоминание о том, какое будущее было уготовано большим и малым нациям Европы в случае победы Гитлера и его сателлитов. В фильме использованы редкие кадры трофейной немецкой кинохроники, фотографии из личных архивов нацистских вождей, захваченные во время штурма Берлина воинами Красной Армии. Многие из них никогда не демонстрировались в эфире.

8. Документальный фильм "Повесть о московском ополчении. Писательская рота". На телеканале "Россия - Культура", 23 июня в 21:00 (повтор 25 июня в 13:35). В составе Краснопресненской дивизии московского ополчения были две особенные роты, бойцами которых стали писатели-добровольцы. В фильме рассказывается история этого подразделения - от формирования в июле 1941 года до трагической гибели спустя три месяца в Вяземском котле. Как сложилась судьба ее бойцов? Тех, кто погиб и пропал без вести, попал в плен и партизанил. Как на их творчество повлияла война? Позднее бывшей ополченец драматург Виктор Розов напишет: "... Без войны ... моя чернильница была бы пуста".

9. Видеоплатформа RUTUBE и телекомпания "Ред Медиа" - канал "365 дней ТВ" - проведут памятный стрим-марафон 22 июня. Специальный эфир будет доступен всем пользователям бесплатно и без регистрации. Показ начнется в четыре утра и закончится в полночь по московскому времени. В 18-часовой марафон вошли больше двух десятков телевизионных проектов отечественного производства - документальные и художественные фильмы, посвященные первым годам Великой Отечественной войны. Специально к памятной дате "365 дней ТВ" подготовил несколько премьер, среди которых документальные фильмы "Самое главное в жизни" о блокаде Ленинграда и "Беспамятство" об отношении к монументам советских воинов в Европе, а также художественный мини-сериал "Старое ружье" о борьбе сельского учителя математики с нацистами. В рамках специального эфира 22 июня в 20:00 состоится мировая премьера документального проекта собственного производства канала "Ржев. Русский Верден". Основанный на рассекреченных архивных материалах фильм расскажет об одной из крупнейших битв Второй Мировой войны - тяжелейших и кровопролитных позиционных сражениях под Ржевом, которые длились 17 месяцев, но о которых долгое время молчала советская историография.

10. Подборка тематических кинолент: "Перебежчик", "Призраки войны", "Три дня до весны", "Спасти Ленинград", "Собибор", "28 панфиловцев" и многие другие. 22 июня, онлайн-кинотеатр Kion.