ЦИК Армении обработал 2,54 процента голосов, лидирует Пашинян

ЦИК Армении по последним данным обработал 2,54 процента бюллетеней голосования на внеочередных парламентских выборах, прошедших 20 июня. Согласно полученным данным, симпатии избирателей распределились следующим образом:

"Гражданский договор" - 59,62 процента, блок "Армения" - 18,04 процента, блок "Честь имею" - 5,59 процента, "Процветающая Армения" - 4,8 процента.

В голосвании приняли участие 49 процентов избирателей. Подсчет голосов продолжается. Известно, что в Ереване пока что лидирует блок "Армения" Роберта Кочаряна с 68 процентами голосов против 19 процентов за и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и партию "Гражданский договор".