"ЭпиВакКорона" может использоваться для ревакцинации без ограничений

Вакцину "ЭпиВакКорона" можно использовать для ревакцинации неограниченное количество раз, сообщили в центре "Вектор" Роспотребнадзора, где был разработан препарат.

Как пояснили в "Векторе", состав вакцины позволяет использовать ее для ревакцинации без ограничений по количеству раз, передает ТАСС. При этом такая ревакцинация абсолютно безопасна и "призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты".

"ЭпиВакКорона" стал вторым зарегистрированным в России препаратом для вакцинации от коронавируса. Это двукомпонентная вакцина.

Сейчас Минздрав разрабатывает рекомендации по ревакцинации. Глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что в обычных условиях повторную прививку нужно ставить спустя год, а в условиях сложной эпидситуации - через полгода.