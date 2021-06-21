Мурашко объяснил, нужно ли сдавать тесты на антитела после вакцинации

После вакцинации от коронавируса не нужно каждый день сдавать тесты на антитела, чтобы проверить их уровень. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр сказал, что постоянно проверять уровень антител бессмысленно и "задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной".

Как сообщил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24", в Минздраве выработали подход, согласно которому ревакцинацию в спокойных условиях нужно проводить раз в год, а во время эпидподъема - спустя шесть месяцев.

Также министр добавил, что письменные рекомендации, касающиеся ревакцинации, будут даны позже.

Поставить прививку от коронавируса можно в любом российском регионе. Сейчас используются три двухкомпонентные вакцины, а вскоре в оборот выйдет однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".