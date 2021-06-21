Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19

Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев - как переболевшим, так и вакцинированным ранее", - сказал министр, отметив, что письменные рекомендации будут представлены позже.

По его словам, при спокойной эпидемиологической обстановке ревакцинация возможна раз в 12 месяцев.

Ранее Мурашко отмечал, что для ревакцинации подойдет вакцина "Спутник Лайт", которая выйдет в гражданский оборот после 25 июня. Эффективность однокомпонентной вакцины составляет почти 80%, иммунитет полностью формируется к 28 дню после прививки.

Глава Минздрава также отмечал, что у переболевших коронавирусом антитела сохраняются до девяти месяцев. После прививки вакциной "Спутник V" высокий титр гарантированно держится первые полгода, после чего начинает снижаться.