Минздрав рассказал, когда начнется вакцинация "Спутником Лайт"

Первые партии вакцины "Спутник Лайт" появятся в гражданском обороте после 25 июня. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сейчас уже в производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем уже на рынок", - рассказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр уточнил, что "Спутник Лайт" будет доступен для вакцинации в медицинских пунктах.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Гриднев заявил, что вакцина "Спутник Лайт" направлена в первую очередь на вакцинацию молодых людей, в частности, студентов.

"Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения.

"Суптник Лайт" - четвертая по счету вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Первые три - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).