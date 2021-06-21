ФНПР: Сокращение рабочего дня из-за жары не скажется на зарплате

Если работодатель, прислушавшись к рекомендациям Роспотребнадзора, решит сократить рабочие часы в жаркие дни, это не скажется на зарплате сотрудников. Об этом сообщил заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

По словам Шершукова, сокращение рабочего дня из-за погодных условий обсуждается ежегодно. В беседе с РИА Новости он отметил, что это ведет к уменьшению рабочего дня "без ущерба зарплате работников".

Роспотребнадзор рекомендовал при неблагоприятных погодных условиях, в частности, в жару, снизить нагрузку на работников. Так, если в рабочем помещении температура поднялась до 28,5 градуса, день посоветовали сократить на час.

Если температура поднялась до отметки в 30,5 градуса, рабочий день становится короче на 4 часа. При этом предлагается допускать до работы в жару только сотрудников от 25 до 40 лет.