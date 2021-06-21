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Рубрика: Экономика

ФНПР: Сокращение рабочего дня из-за жары не скажется на зарплате

Текст: Евгения Думанская
Александр Шершуков. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Александр Шершуков. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Александр Шершуков. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Если работодатель, прислушавшись к рекомендациям Роспотребнадзора, решит сократить рабочие часы в жаркие дни, это не скажется на зарплате сотрудников. Об этом сообщил заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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По словам Шершукова, сокращение рабочего дня из-за погодных условий обсуждается ежегодно. В беседе с РИА Новости он отметил, что это ведет к уменьшению рабочего дня "без ущерба зарплате работников".

Роспотребнадзор рекомендовал при неблагоприятных погодных условиях, в частности, в жару, снизить нагрузку на работников. Так, если в рабочем помещении температура поднялась до 28,5 градуса, день посоветовали сократить на час.

Если температура поднялась до отметки в 30,5 градуса, рабочий день становится короче на 4 часа. При этом предлагается допускать до работы в жару только сотрудников от 25 до 40 лет.

Экономика Работа Экономика Работа Зарплата Правительство Роспотребнадзор Фонды, ассоциации и союзы Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР)

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