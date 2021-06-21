Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары

Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий снизить нагрузку на подчиненных при неблагоприятных погодных условиях. Речь, в частности, идет о жаре.

Если температура воздуха в помещении повысилась до 28,5 градуса - рабочий день надо сократить на час. Если столбики термометров поднялись до отметки 29 градусов - трудовая деятельность должна завершиться на два часа раньше, а при температуре 30,5 градуса - на четыре часа, подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство также напомнило, что, если ваш сотрудник трудиться на открытом воздухе, а столбик термометра поднялся выше отметки 32,5 градуса, работать непрерывно можно максимум 20 минут, а затем должен быть десятиминутный перерыв в прохладном помещении. Если есть возможность, лучше изменить график. А допускать к работе на жаре рекомендуется лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Ранее сообщалось, что новая рабочая неделя в Москве будет аномально жаркой. "Жителей европейской части России ждет настоящий африканский зной и засуха. Июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить", - подчеркнул ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха в столице на 10 градусов превысит многолетнюю норму. В первый рабочий день прогнозируются 31-33 градуса, 22 июня - +35, а в среду, четверг и пятницу будет еще жарче (34-36 градусов).