Глава ЦБ объяснила, почему в России нельзя делать нулевую ключевую ставку

В России нельзя делать нулевую ключевую ставку из-за "инфляционной спирали", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, если ждать высокий уровень инфляции, то граждане не будут сберегать.

"Если к этому добавить еще низкие процентные ставки по депозитам, то точно пойдете потреблять. А если еще и дешевые кредиты дать, то и их возьмете. Это говорит о том, что производство быстро не приспосабливается, а цены растут еще быстрее. В результате получается инфляционная спираль, которая будет только раскручиваться", - пояснила Набиуллина в интервью KP.RU.

Глава регулятора отметила, повышение ключевой ставки призвано как раз остановить этот процесс.

Набиуллина добавила, что у ЦБ нет цели сделать ставки по кредитам недоступными для населения.

"Эффект от повышения ставки будет проявляться постепенно. В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься. А понижение темпов начнется осенью. По нашим расчетам, инфляция достигнет цели (4% годовых) во второй половине 2022 года", - подчеркнула Набиуллина.

Одиннадцатого июня Банк России во второй раз подряд поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Теперь этот показатель составляет 5,5% годовых.