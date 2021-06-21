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21.06.2021 09:05
Рубрика: Экономика

Глава ЦБ объяснила, почему в России нельзя делать нулевую ключевую ставку

Текст: Василий Кошкин
В России нельзя делать нулевую ключевую ставку из-за "инфляционной спирали", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, если ждать высокий уровень инфляции, то граждане не будут сберегать.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Если к этому добавить еще низкие процентные ставки по депозитам, то точно пойдете потреблять. А если еще и дешевые кредиты дать, то и их возьмете. Это говорит о том, что производство быстро не приспосабливается, а цены растут еще быстрее. В результате получается инфляционная спираль, которая будет только раскручиваться", - пояснила Набиуллина в интервью KP.RU.

Фото: iStock
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Глава регулятора отметила, повышение ключевой ставки призвано как раз остановить этот процесс.

Набиуллина добавила, что у ЦБ нет цели сделать ставки по кредитам недоступными для населения.

"Эффект от повышения ставки будет проявляться постепенно. В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься. А понижение темпов начнется осенью. По нашим расчетам, инфляция достигнет цели (4% годовых) во второй половине 2022 года", - подчеркнула Набиуллина.

Одиннадцатого июня Банк России во второй раз подряд поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Теперь этот показатель составляет 5,5% годовых.

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