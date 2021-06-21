Глава Центра Гамалеи оценил возможность ревакцинации "Спутником V"

"Спутник V" может использоваться для ревакцинации пациентов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Ревакцинации "Спутником V" ничего не мешает, как показывают уже многочисленные опыты. Вся практика на сегодняшний день это показывает", - отметил Гинцбург.

По его словам, для ревакцинации может использоваться и однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство разработало рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Согласно им, в период эпидемического подъема повторную вакцинацию необходимо проходить через 6 месяцев, при спокойной эпидемиологической обстановке - раз в 12 месяцев.