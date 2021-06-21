Глушитель дымит, машина едет

Установить работоспособность тормозной системы автомобиля на дороге невозможно. Равно как проверить, правильно ли светят фары. А содержание вредных веществ в выхлопе вообще на аварийность не влияют, как и неработающие омыватели фар. Между тем эти дефекты входят в проект нового перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобилей. И поэтому этот перечень необходимо сократить. Так посчитало минэкономразвития, давая отрицательное заключение при оценке регулирующего воздействия документа.

Если неисправность нельзя выявить на дороге без специального оборудования, то и наказывать за нее нельзя, считает минэкономразвития. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС

Напомним, в сентябре прошлого года МВД разместило для общественного обсуждения новый перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В том числе в него вошло использование летних шин зимой (декабрь, январь, февраль), а также шипованных шин летом (июнь, июль, август). Также неисправностью предлагалось считать отсутствие противосолнечных козырьков, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Вообще-то нормы нового перечня, который должен заменить давно устаревший, предусмотрены действующим Техрегламентом Таможенного союза. Они, по сути, из него скопированы.

Но минэкономразвития посчитало, что если тормозную систему можно проверить только на стенде, равно как и направленность пучка света фар, то, значит, на дороге эти неисправности не выявить. Соответственно, это излишние требования. Неисправность антиблокировочной системы тормозов, выхлоп, не соответствующий экологическим требованиям, а также неработающий омыватель фар ведомство и вовсе сочло не влияющими на безопасность дорожного движения неисправностями. Во всяком случае, как указано в оценке документа, МВД не предоставило статистических данных, указывающих на обратное.

Напомним, что при выявлении неисправности из этого перечня на дороге инспектор может выписать штраф 500 рублей. А при выявлении неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства он может задержать транспортное средство до устранения неисправности.

Однако и это не главная проблема данного документа. Он вносит изменения в постановление правительства, утвердившего Правила дорожного движения. А в это постановление вносить правки, согласно другому постановлению правительства, нельзя. Требуется переиздать документ целиком. И в проекте это учтено. Там предлагается сделать исключение для Правил дорожного движения. Но именно это исключение не было пока еще никем поддержано.

Напомним, что ранее этот документ должен был рассматриваться на рабочей группе Аналитического центра при правительстве РФ по регуляторной гильотине. Но до рассмотрения так и не дошел. МВД решило поправки доработать.

Сейчас минэкономразвития дало отрицательный отзыв на него. Если это ведомство создаст совместно с МВД согласительную комиссию, решит все вопросы, то документ снова зайдет в рабочую группу по регуляторной гильотине. Но шансы, что он ее пройдет, в том числе и из-за попытки исключить Правила дорожного движения из перечня актов, которые нельзя изменять, пока представляются небольшими.