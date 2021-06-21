Голикова: Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах 1 июля

Расширенная диспансеризация для переболевших коронавирусом стартует во всех регионах с 1 июля, несмотря на введенные в некоторых субъектах ограничения. Об этом рассказала виде-премьер Татьяна Голикова.

Во время заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Голикова сообщила, что граждане, у которых во время диспансеризации обнаружат какие-то осложнения, получат рекомендации для дальнейшего лечения.

"Мы сейчас внесли соответствующие изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России", - цитирует Голикову ТАСС.

Как отметила вице-премьер, мониторинг рисков развития хронического заболевания является чрезвычайно важным.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении углубленной диспансеризации. Он подчеркнул, что в документе есть все элементы для качественной и эффективной организации углубленной диспансеризации в регионах.