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21.06.2021 18:00
Рубрика: Российский автопром

Lada прирастет сборкой в Узбекистане и будет поставляться в Африку

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

В течение года в Узбекистане будет организована сборка автомобилей Lada и Renault. В перспективе - расширение экспортной составляющей за счёт новых регионов.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
С 2023 года на рынке появятся новые и более дорогие модели Lada

По словам Николя Мора, у АвтоВАЗа в Узбекистане есть локальный партнёр, и было бы опрометчивым не использовать это для усиления присутствия на местном рынке.

При этом топ-менеджер российского автопроизводителя трезво смотрит на возможные объёмы продаж, отмечая, что в Узбекистане "всё ещё присутствует и работает UzAuto".

Также Николя Мор сообщил, что АвтоВАЗ планирует расширять экспортную деятельность, рассматривая в качестве потенциальных рынков страны Африки и Среднего Востока.

Напомним, в марте 2021 года АвтоВАЗ подписал соглашение о сборке автомобилей в Казахстане на мощностях завода "СарыаркаАвтоПром".

До этого Lada выпускалась на заводе "Азия Авто", деятельность которого почти полностью прекращена вследствие исков со стороны государства: компанию обвиняют в невыполнении условий по предоставленным кредитам и спецусловиям и требуют вернуть деньги.

#Lada