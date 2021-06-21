Набор в суворовские и нахимовские училища будет проводиться дистанционно

Министерство обороны РФ будет проводить набор в суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища дистанционно из-за пандемии. Как сообщили в военном ведомстве, будущие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России будут проходить вступительные испытания с 1 по 15 июля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также по просьбам родителей в 2021 году продлили сроки предоставления документов до 10 июня.

В военном ведомстве рассказали, что в училищах в форме видеосвязи пройдут экзамены по русскому и иностранному языкам и математике. Кроме того, в дистанционном режиме пройдет тест на определение психологической готовности к обучению. Также дистанционно будет выставлена оценка по физической подготовке. Нормативы по физподготовке будут выставляться на основании полученных школьником оценок в предыдущей учебной организации.

В этом году, по данным Минобороны, к сдаче вступительных испытаний допущено около 8 тысяч кандидатов.