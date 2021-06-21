"Намного выше миллиона": АвтоВАЗ анонсировал новые модели Lada

АвтоВАЗ планирует в ближайшие пять лет представить абсолютно новые модели Lada. По словам президента автоконцерна Николя Мора, с их помощью компания выведет бренд в более высокий ценовой сегмент.

"Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги. В перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 миллион рублей по цене", - отметил Мор, его цитирует РИА Новости.

При этом он уточнил, что АвтоВАЗ сохранит и модели низкого ценового сегмента.

В мае 2021 года в России было продано 38,2 тысячи легковых и коммерческих автомобилей Lada, что почти в два с половиной раза превышает показатели мая прошлого года. Наиболее востребованные модели - Granta, Vesta и Largus.