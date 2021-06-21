Названы главные страхи россиян перед покупкой автомобиля с пробегом

Эксперты провели исследование привычек 2 000 покупателей и продавцов автомобилей. Опрашивались женщины и мужчины в возрасте от 20 до 55 лет, жители городов с населением от 100 тысяч человек. Часть исследования касалась страхов, связанных с покупкой автомобиля с непрозрачной историей, а также отношения россиян к возможностям проверки истории его эксплуатации.

По результатам исследования "Автотеки", которое есть в распоряжении "РГ", выяснилось, что у 96% покупателей автомобилей с пробегом есть страхи, связанные с его покупкой.

Среди россиян, находящихся в поиске автомобиля, абсолютное большинство опасений (72%) связано со страхом, что он мог побывать в авариях, о которых продавец не расскажет. 61% опрошенных считает, что продавец может скрыть факты о серьезном ремонте автомобиля, а 53% - что автомобиль может быть под залогом.

Распространенными у россиян также являются страхи, что автомобиль может находиться в розыске, что его пробег скручен, что имеются ограничения на регистрационные действия или скрыт потенциальный дефектмашины - это отмечали от 40 до 47% покупателей на вторичном рынке. Боязнь, что продавец обманет при сделке отмечал каждый третий респондент.

Кроме того, оказалось, что женщины гораздо больше мужчин боятся того, что автомобиль может находиться в розыске (52% женщин против 43% мужчин) и что их могут обмануть при сделке (41% женщин против 30% мужчин).

Подтвердилось также и предположение о том, что с возрастом у людей становится больше страхов в отношении прошлого автомобиля. К примеру, если в категории 26-34 года 68% людей боятся, что автомобиль мог побывать в авариях, о которых продавец умалчивает, то в возрасте 45-55 лет таких уже 83%.

Кто и как проверяет историю автомобиля

Людям с большим количеством страхов более свойственно проверять историю автомобилей в различных источниках - например, на сайтах государственных органов или специальных базах.

Как правило, данные об истории эксплуатации транспортного средства покупатель проверяет на разных этапах пути к сделке и не один раз: в половине случаев, это происходит непосредственно перед осмотром автомобиля. Треть покупателей ищут данные об автомобиле после общения с продавцом или после очного осмотра. 12% делают это прямо перед покупкой.

"Проанализировав ответы россиян о самой важной для них информации о прошлом автомобиля, мы выявили, что в среднем покупатели хотели бы видеть в отчете по проверке истории автомобиля не менее 8 пунктов. При этом те респонденты, кто уже проверял историю ранее, хотят получить максимум информации - более 9 параметров, - комментирует директор сервиса "Автотека" Вадим Иванов. - В первую очередь, автолюбители хотят получить из отчета сведения об участии в ДТП, розыске, о количестве прежних владельцев, о пробеге и ограничении на регистрацию".