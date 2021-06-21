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21.06.2021 11:19
Рубрика: Экономика

Названы шесть причин, почему цена нефти превысит 100 долларов за баррель

Текст: Василий Кошкин
Цена на нефть Brent может вырасти до 100 долларов за баррель уже к 2022 году. По мнению аналитиков Bank of America, для этого есть несколько причин: три - со стороны спроса, еще три - со стороны предложения.

Среди факторов спроса эксперты выделяют отложенный спрос после локдаунов, преобладание частных автоперевозок над другими видами транспорта и дистанционный режим, который может привести к формату "работа из автомобиля".

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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Со стороны спроса Bank of America отмечает следующие факторы: увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату, активные инвестиции в энергетический сектора и рост общественного давления в пользу сокращения выбросов парниковых газов, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали полное восстановление спроса на нефть в 2022 году. По прогнозам аналитиков, участникам ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче.

"Первый взгляд на 2022 год подтверждает прежние наблюдения о том, что странам ОПЕК+ следует открыть краны, чтобы глобальный рынок нефти был адекватно обеспечен поставками", - говорилось в докладе.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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На июньской встрече участники ОПЕК+ подтвердили прошлые договоренности о постепенном наращивании производства. Так, в июне страны альянса суммарно увеличат добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле - на 441 тысяч.

Доля России в этом увеличении будет невелика - по 39 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Это связано с тем, что наша страна получила исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тысяч баррелей в сутки в феврале-апреле.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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