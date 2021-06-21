Новую Lada неожиданно заметили в Японии

日本初上陸❗️ 観音開き+7人乗り 2021年 新車 #ラーダラーガス クロス ルクス 白1.6 16v 左 MT #ルノー 製エンジンを搭載 懐かしいルノーのあの乗り心地が味わえる人と被らないクルマ 諸費用消費税オールイン乗り出し338万円 #ラーダニーヴァ #ラーダ #ロシア車 #ダチア #買えるものなら買ってみろ物件 pic.twitter.com/sglN8XWGiD— ルパルナス (@leparnassSA) June 17, 2021
В Японии на таможенном складе одного из портов засняли универсал Lada Largus Cross FL. Этот автомобиль в Страну восходящего солнца ввез частный импортер и теперь продает как экзотику по цене 3 380 000 иен (2 250 000 рублей или 31 000 долларов), пишет японский Twitter-аккаунт leparnassSA.
Машина имеет левое расположение руля - других Largus не бывает. На номерной рамке видно кириллическая надпись "Восток-Лада" и номер телефона - это дилер АвтоВАЗа во Владивостоке. На заднем стекле нанесено какое-то пояснение иероглифами.
Уточняется, что это первый экземпляр Largus на островах, он оснащен 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с. и имеет семиместную компоновку салона.
Заметим, Lada никогда не поставлялись в Японию официально, их не экспортировали в эту страну даже во времена СССР.
Напомним, аббревиатурой FL обозначается рестайлинговое семейство Lada Largus, его выпускают с февраля 2021 года. В ходе модернизации модель получила оперение кузова в фирменном X-стиле и салон повышенной комфортности. Largus FL предлагается в вариантах "универсал", "грузовой фургон" и "кросс-универсал". В настоящее время пассажирская версия модели стоит от 725 000 рублей, грузовая - от 720 000 рублей.
Lada Largus серийно выпускается на мощностях АвтоВАЗа с 2012-го, она представляет собой лицензионную копию Dacia Logan MCV образца 2006 года.