Новую Lada неожиданно заметили в Японии

В Японии на таможенном складе одного из портов засняли универсал Lada Largus Cross FL. Этот автомобиль в Страну восходящего солнца ввез частный импортер и теперь продает как экзотику по цене 3 380 000 иен (2 250 000 рублей или 31 000 долларов), пишет японский Twitter-аккаунт leparnassSA.

Машина имеет левое расположение руля - других Largus не бывает. На номерной рамке видно кириллическая надпись "Восток-Лада" и номер телефона - это дилер АвтоВАЗа во Владивостоке. На заднем стекле нанесено какое-то пояснение иероглифами.

Уточняется, что это первый экземпляр Largus на островах, он оснащен 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с. и имеет семиместную компоновку салона.

Заметим, Lada никогда не поставлялись в Японию официально, их не экспортировали в эту страну даже во времена СССР.

Напомним, аббревиатурой FL обозначается рестайлинговое семейство Lada Largus, его выпускают с февраля 2021 года. В ходе модернизации модель получила оперение кузова в фирменном X-стиле и салон повышенной комфортности. Largus FL предлагается в вариантах "универсал", "грузовой фургон" и "кросс-универсал". В настоящее время пассажирская версия модели стоит от 725 000 рублей, грузовая - от 720 000 рублей.

Lada Largus серийно выпускается на мощностях АвтоВАЗа с 2012-го, она представляет собой лицензионную копию Dacia Logan MCV образца 2006 года.