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21.06.2021 08:08
Рубрика: В мире

Партия Пашиняна победила на выборах в Армении

Текст: Юрий Когалов
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян голосует на одном из избирательных участков. Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян голосует на одном из избирательных участков. Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян голосует на одном из избирательных участков. Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу на внеочередных выборах, прошедших в республике 20 июня. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100 процентов бюллетеней.

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Как оказалось, за "Гражданский договор" проголосовали 53,92 процента жителей Армении, пришедших на избирательные участки. Второе место занимает блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна. Ему свою поддержку оказали 21,4 процента избирателей.

Остальные 23 политические силы не смогли преодолеть установленные барьеры (7 процентов для блоков и 5 процентов для партий). Однако, согласно Избирательному кодексу, если проходной барьер преодолевают лишь две силы, то в парламент также проходит та партия или блок, что займет третье место. Этой политической силой оказался блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, набравший 5,23 процента голосов.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 49,4 процента.

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