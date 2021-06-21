Песков о выборах в Армении: Партия Пашиняна одержала убедительную победу

Москва внимательно следила за поступающей из Армении информацией о выборах и видит, что партия Пашиняна одержала убедительную победу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что выбор армянского народа позволит справиться с имеющимися трудностями в стране.

"Мы очень внимательно отслеживаем информацию, которая (поступает, - прим. "РГ") из Еревана, - заявил Песков журналистам. - Желаем, чтобы этот выбор помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития".

Представитель Кремля поздравил армянских граждан с выбором.