Песков: Состав пятерки "ЕР" обусловлен востребованностью новых лиц

Отсутствие в федеральной пятерке избирательного списка "Единой России" ряда политиков, включая зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и спикера ГД Вячеслава Володина ни в коем случае не означает низкой оценки их партийной работы. Об этом заявил, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Состав списка, - прим. "РГ") обусловлен востребованностью, определенной ротацией новых лиц", - объяснил представитель Кремля, добавив, что партия находится в постоянном движении, обновляется, и "это встречает поддержку".