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21.06.2021 22:12
Рубрика: В мире

Посол США Салливан вернется на этой неделе в Москву

Текст: Юрий Когалов

Посол США в России Джон Салливан прибудет в Москву в ближайшие дни. Об этом сообщил официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
МИД РФ: Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий

"Он вернется в Москву на этой неделе. Мы остаемся привержены открытым каналам связи с российским правительством, чтобы продвигать американские интересы и снизить риск просчета в отношениях между двумя странами", - заявил Прайс. Представитель госдепа также приветствовал возвращение в Вашингтон посла РФ Анатолия Антонова.

Напомним, решение о возвращении глав дипмиссий после консультаций в столицах было принято на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который прошел 16 июня в Женеве. Сегодня Антонов уже приступил к работе. В ближайшие дни запланирована встреча российского посла с американскими дипломатами, на которой будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений. По словам Антонова, предстоит заняться восстановлением подорванных диалоговых механизмов. Также намечены консультации России и США по вопросу стратегической стабильности.

В мире США Россия и США

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