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21.06.2021 18:40
Рубрика: Власть

Дорога - не свалка

Правительство поддержало идею ввести штрафы за выброс мусора из машин
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8486)
Правительство России подготовило положительный отзыв на инициативу, вводящую специальное наказание за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Проект разработан и направлен в правительство для отзыва Мосгордумой и Мособлдумой. Инициатива в целом повышает штрафы за выброс мусора не там, где надо. А если окурки и обертки летят из окон машин, они точно летят не туда, куда надо.

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Обочины дорог не должны превращаться в мусорные полигоны. Даже одной бумажке или смятому пакету от сока там не место. Странно, что не все водители это понимают. Фиксировать такие нарушение предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек. Поэтому не стоит надеяться, что окурок вылетит из окна авто незаметно.

"Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности", - подчеркнул в свое время председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, если на камеру попадет владелец легкового авто, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового - 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится - 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Разработчики проекта уверены, что использование фото- и видеофиксации поможет инспекторам экологического надзора осуществлять эффективный контроль одновременно за множеством территорий.

Надо подчеркнуть, что в целом новации распространяются не только на автомобилистов. Повышенные штрафы будут грозить и тем, кто мусорит в лесах, и тем, кто не донес ведро с мусором до контейнеров в дачном поселке.

"Мы вышли с предложением изменения в КоАП с точки зрения увеличения штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест, потому что они сегодня не отвечают требованиям, которые необходимы, в том числе по ликвидации экологических нарушений, ущерба. Штраф надо значительно увеличить", - сказал не так давно журналистам глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По его словам, транспортные средства с прицепами, тракторы, самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, возможно, будут изымать у нарушителей. По данным "РГ", прежде всего речь идет об изъятии транспортных средств у юридических лиц. Так что за конфетную обертку, выброшенную из пикапа, автомобиль не заберут. Даже если человек будет пойман повторно, за свою машину ему не стоит волноваться, только за кошелек.

Но если какая-то компания повадилась выгружать мусор на пустыре на окраине города, то может лишиться самосвалов.

Правительство России в целом поддержало законопроект, однако в подготовленном отзыве высказало некоторые технические замечания.

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