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Рубрика: В мире

Пушков назвал предсказуемыми новые угрозы США в адрес России

Информация о новых санкциях США против России не удивила сенатора Алексея Пушкова. Он назвал действия Вашингтона предсказуемыми. Даже недавняя встреча двух президентов в Женеве не смогла изменить ситуацию.

Фото: Максим Блинов/ТАСС
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"Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений - в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне - другой подход", - написал в Telegram председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Анонсированные Белым домом санкции США - это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве. "Через санкции стабилизировать отношения между странами невозможно", - заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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