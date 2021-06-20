Посол РФ в США: Новые санкции - не тот сигнал, которого все ждали

Подготовка новых санкций против России, о которых заявил помощник президента США по национальной безопасности Джек Салливан - это не тот сигнал, которого ожидали от Вашингтона после саммита в Женеве, об этом заявил журналистам 20 июня посол РФ в США Анатолий Антонов, который после трехмесячных консультаций в Москве сегодня вернулся в Америку.

"Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита... Думаю, что через санкции стабилизировать отношения между странами невозможно", - сказал он.

В ближайшие дни запланирована встреча Антонова с американскими коллегами, на которой будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений.

"Задача стоит сейчас - выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы", - подчеркнул посол.