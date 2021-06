Джойс ДиДонато выступила в России с удивительной программой

Знаменитая американка Джойс ДиДонато дала два сольных концерта - в Москве и в Санкт-Петербурге. И если выступление в Малом зале филармонии стало для певицы дебютом на берегах Невы, то вечер в зале "Зарядье" - это уже ее четвертый визит в столицу, начиная с 2007 года.

Концерта в "Зарядье" ждали полтора года: его переносили дважды из-за ограничений, связанных с пандемией. Но ни один билет не был сдан в кассу, потому что два с половиной года назад именно на сцене "Зарядья" своим авторским проектом In War&Peace: Harmony Through Music ("В войне и мире: к гармонии через музыку") она потрясла до глубины души, оставив незабываемое впечатление невероятной силы. Ныне Джойс ДиДонато вместе с пианистом Крейгом Терри привезла в Россию программу In My Solitude ("В уединении"), созданную из произведений разных эпох и стилей.

Со страниц программки концерта ДиДонато обращается к публике:

- Дорогие друзья! Предлагаю сегодня вновь побывать в том месте, где находилось человечество последние 15 месяцев - в месте уединения. Очень важно освоить опыт и трудности, которые мы пережили - но, возможно еще большее значение имеет возвращение к красоте и к жизни… Независимо от обстоятельств мы всегда можем выбрать любовь и свет.

И певица знает о чем говорит. Ее судьба многим покажется воплощением мечты. Шестой ребенок в ирландско-американской семье. Но обладательница редкого по красоте и виртуозности лирико-колоратурного меццо-сопрано, помноженного на уникальное актерское дарование и умение все, что делаешь, подвергать глубокому философскому осмыслению, смогла стать одной из самых востребованных исполнительниц в планетарном масштабе. И две премии "Грэмми" тому бесспорное доказательство.

ДиДонато в пространстве оперного театра прекрасно себя чувствует и выглядит в мейнстримном репертуаре. Но когда готовит и предъявляет миру свои концертные программы, то, как правило, поднимается на недосягаемый уровень подлинной сакральности в искусстве. Новая постпандемийная программа певицы на первый взгляд кажется чистой эклектикой: кантата Гайдна "Ариадна на Наксосе", две арии Клеопатры из опер Хассе и Генделя, монолог Дидоны из "Троянцев" Берлиоза соседствуют с малеровскими песнями на стихи Рюккерта и кроссоверные номерами "(In My) Solitude" Дюка Эллингтона и "La Vie en Rose" из репертуара Эдит Пиаф, что прозвучали в джазовой обработке Крейга Терри под грифом "Кабаретные песни".

Но тема одиночества, что переходит в отречение, прочно связывает между собой все элементы программы. И накал эмоционального переживания быстро достигает предельных значений, объединяя публику и музыкантов. Высшей точкой программы стала элегическая песня Малера Ich bin der Welt abhanden gekommen ("Я потерян для мира"), когда казалось, еще один такт и сердце остановится. Из-за такого мощного душевного напряжения иногда, правда, страдала чистота интонации и точность кульминационных нот в исполнении. Но это, впрочем, лишь подчеркивало зыбкость гармонии, в поисках которой человек проводит всю жизнь.

Под конец программы, будто извиняясь за мрачную фатальность программы, ДиДонато неожиданно решила по-свойски поболтать с залом. Призналась в любви к российской публике и "Зарядью", стала разыскивать среди слушателей студентов-вокалистов и, обнаружив в партере лишь троих, изумилась и попросила исправиться к ее следующему приезду в Москву.

Кстати, у Джойс ДиДонато с Максимом Емельянычевым, с которым она делала свой грандиозный проект "В войне и мире…", задумана еще одна масштабная работа под названием "Рай". А также у певицы недавно вышел диск - "Зимний путь" Шуберта, записанный вместе с музыкальным руководителем "Метрополитен Оперы" Янником Незе-Сегеном, который был сделан после серии концертов в Америке. Поэтому темы для будущих встреч с певицей уже на повестке дня. А свой нынешний концерт в Москве ДиДонато завершила арией шкодливого Керубино из моцартовской "Свадьбы Фигаро" и песней-балладой, символизирующую ее родной город Канзас, "Somewhere over the Rainbow" ("Где-то над радугой") Гарольда Арлена из "Волшебника страны Оз". И это было абсолютно точным финалом, потому что мы все родом из детства.