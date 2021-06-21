В Ельце завершился музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова

В городе Ельце уже начали подготовку к 110-летию (в 2023 году) классика советской искусства, композитора Тихона Хренникова, автора популярнейшей музыки к кинофильмам "Свинарка и пастух", "Верные друзья", "Гусарская баллада". О елецких колоколах и "сливочном хрене", о том, почему Валерий Гергиев перелезал через забор Дома-музея композитора, рассказывает директор музея Ирина Сергеева.

Фестиваль проводится в преддверии даты начала Великой Отечественной войны. Что рассказывал композитор об этом времени?

Ирина Сергеева: Вспоминал многое; часто говорил, что не был солдатом, но как композитор и музыкант прошел весь долгий путь войны до самой Победы. Рассказывал такой случай. Однажды он слушал девушку - пианистку из Ленинграда. Она была медсестрой. В перерыве между боями в Берлине, увидев в разрушенном здании рояль, девушка села за инструмент и стала играть Шопена! 2 мая 1945 года, являясь участником Берлинской наступательной операции, с Армией В. И. Чуйкова, Хренников вошел в Берлин. Вместе с ним в составе агитбригады были Матвей Блантер, Константин Симонов и Евгений Долматовский. Все они стали артистами концерта победителей, запись которого сохранилась. Тихон Николаевич исполнил тогда свои песни из популярных кинофильмов, среди которых "В шесть часов вечера после войны". Хренников часто говорил, что вернулся из Берлина с одним чемоданчиком, многие тогда везли трофеи, а он считал, такого допускать нельзя: "Мы советские люди и должны вести себя достойно".

Директором музея вас назначил сам Тихон Николаевич?

Ирина Сергеева: Он предложил мне возглавить его, когда я руководила Музеем ремесел и промыслов города Ельца. Это было в начале двухтысячных. А до этого мы много общались, дружили. У меня не было музыкального образования, но Тихон Николаевич посчитал, что это и не нужно и резюмировал: "Вы будете хозяйкой моего елецкого дома!".

Почему Валерий Гергиев любит бывать в вашем музее?

Ирина Сергеева: Он посещал его уже четырежды. Гергиев - человек чрезвычайно занятой, но он ни разу не пробегал его, всегда детально рассматривал экспонаты, комментировал. Когда я спросила о его отношении к Тихону Николаевичу, он ответил: "Я его очень ценю, именно он дал мне путевку в жизнь". Будучи студентом Ленинградской консерватории, Гергиев в один год одержал победу на конкурсе Герберта фон Караяна в Берлине и на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. Именно Тихон Николаевич, по словам Гергиева, обратил внимание комиссии на него, молодого дирижера, сказав: "Из этого юноши выйдет толк!".

Когда Валерий Гергиев впервые приехал с концертами в нашу область и его спросили, что бы он хотел посмотреть, он ответил: "Хочу попасть на могилу моего друга и учителя Тихона Николаевича Хренникова. (Композитор похоронен по решению семьи прямо на территории музея). Это случилось в понедельник, и в нашем музее был выходной. Когда мне позвонили и рассказали о неожиданно прибывших гостях, я тут же приехала. Но Валерий Абисалович и композитор Александр Чайковский (ученик Тихона Николаевича), уже перелезали через забор... Боюсь ошибиться, но Чайковский уж точно был на территории музея!

Вспоминая детство, Тихон Хренников часто вспоминал о елецких колоколах и соловьях…

Ирина Сергеева: В нашем городе было 32 храма, а сейчас у нас 17 действующих церквей. Дом композитора располагается рядом с красивейшим Покровским собором, прихожанином которого в юности являлся также Иван Алексеевич Бунин. Он описал его в рассказе "Над городом". Собор интересен тем, что в нем имелось революционное изобретение XIX века - амосовские печи: по кирпичным трубам, встроенным в колонны храма, подавался горячий воздух; а колокольню венчал самый большой колокол в городе (пятисотпудовый). Он первым возвещал о начале службы.Когда его подхватывали колокола других церквей, начинался тот самый "малиновый звон". Именно этот колокол, как вспоминал Тихон Николаевич, и давал ему стимул к творчеству…

А соловьи у нас заливаются до праздника Вознесения. Это настоящий "соловьиный хор с оркестром"! Красота необыкновенная. Рядом с домом Хренниковых внизу протекает крошечная речка Ельчик. Маленький Тихон мчался с горки на одном коньке вниз к этой речке, и, по воспоминаниям его племянницы Вероники Николаевны, которая была чуть его моложе, он, чтобы его не ругали, прятался за ее спину во время спуска.

Дядя и племянница были почти одного возраста?

Ирина Сергеева: Тихон был поздним, 10-м ребенком в семье. Несмотря на то, что у Хренниковых уже было 9 детей, его мама ходила пешком в город Задонск, чтобы вымолить его рождение, поэтому его и назвали Тихоном, в честь святого Тихона Задонского.

Какие корни у композитора?

Ирина Сергеева: Родословная его семьи - древняя. Прадед Хренникова был главой города Ельца; родственники являлись меценатами, помогали строить церкви и соборы. Композитор считал, что в его фамилии есть стержень, корень, ведь хрен - очень тверд и живуч, трудно его извести, - поэтому-то и семья у Хренниковых большая и дружная. Кстати, Тихон Николаевич обожал хрен. Когда устраивали столы для делегаций, приезжавших в наш город, для него специальным образом готовили карпа (он очень любил рыбу). Тушили карпа с овощами: свеклой, морковью и луком. К этому блюду подавался соус - "сливочный хрен", который Тихон Николаевич привозил из Москвы. Этот же соус в баночках он преподносил своим друзьям в качестве подарка.

В 1939 году Хренников написал оперу "В бурю", в которой впервые на оперной сцене был воссоздан образ Ленина. Не потому ли главную площадь Ельца до сих пор украшает огромный монумент вождя?

Ирина Сергеева: Мы все жили в Советском Союзе, многие из нас были пионерами и комсомольцами. Все это наша жизнь, наша эпоха. Памятник Ленину - это тоже часть нашей истории. До перестройки в нашем городе было много предприятий, где у входа по традиции ставился бюст или монумент вождю. Многие из них были демонтированы, и наш земляк, историк и краевед Евгений Павлович Крикунов собрал их у себя во дворе. Так родился в нашем городе Музей истории КПСС.

Фестиваль имени Хренникова подпитывает культурную жизнь города?

Ирина Сергеева: Тихон Николаевич приучил нас в городе к хорошей музыке: всегда привозил известных исполнителей. После ухода композитора родился музыкальный фестиваль его имени. Были годы, когда он охватывал все районы Липецкой области, помимо гостей, в нем принимали участие самые разные коллективы и исполнители нашего края. Но что самое главное, абсолютно все наслаждаются музыкой бесплатно!

Говоря о Тихоне Хренникове, можно ли утверждать, что его музыка, это его портрет?

Ирина Сергеева: Безусловно. Мелодии у композитора такие же светлые и искренние, как он сам. Он был удивительно отзывчивым человеком, он всегда помогал жителям нашего города, с какой бы просьбой они к нему не обращались.

Справка

Всероссийский музыкальный фестиваль им. Т. Н. Хренникова - одно из главных культурных событий Липецкой области. В программе этого года состоялись концерты Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Ю. Башмета, Ярославского губернаторского симфонического оркестра под управлением М. Аннамамедова, выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, показ оперы "Легенда о граде Ельце" Александра Чайковского на берегу реки Быстрая Сосна и многие другие.

Тихон Николаевич Хренников окончил Московскую консерваторию (1936); ученик В. Я. Шебалина и Г. Г. Нейгауза. Автор 8 опер, 5 балетов, 3 симфоний, 9 инструментальных концертов, 4 оперетт, а также музыки к 30 кинофильмам и многочисленным театральным постановкам. Возглавляя Союз Композиторов СССР (с 1948 по 1991 год), был вынужден публично поддерживать "партийную линию" в музыке, но в отличие от руководителей Союза писателей, в доносах и преследованиях членов возглавляемой им организации не участвовал. Союз Композиторов был единственным творческим союзом в СССР, ни один из членов которого не был репрессирован.