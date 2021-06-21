В Москве начали проводить аэрацию дорог

В Москве столбики термометров уже достигли отметки +30 градусов, а городские службы приступили к аэрации, чтобы охладить нагретый от дорожного полотна воздух. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как сообщает ведомство, аэрация - это особый полив водой воздуха над проезжей частью. Кроме этого, каждые три часа проводится полив проезжей части. Это снижает уровень деформации асфальта из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Особый уход получают и растения на городских клумбах. Рано утром или вечером после пяти часов обильно поливаются цветники.