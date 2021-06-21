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21.06.2021 19:56
Рубрика: Общество

В Москве открылись рестораны ковид-фри

Текст: Сергей Бабкин
В Москве открылись первые заведения формата ковид-фри, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Изначально известные рестораторы заявляли о планируемом открытии только со вторника, но многие бары не утерпели.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Более того, "чистых" питейных заведений в городе оказалось в 10 раз больше, чем планировалось. Регистрацию ведь сделали предельно простой и в заявительном формате. Да и формат "ковид-фри", судя по всему, все поняли по-разному.

Фото: Константин Завражин/РГ
Как работает ресторан формата COVID-free

Как уже писала "РГ", ковид-фри - это такой ресторан, куда посетителей пускают только при наличии прививки. Соответственно у гостя должен быть подтверждающий QR-код. Можно в порядке исключения брать с собой детей - их ведь пока не вакцинируют. Рестораторов, участвующих в эксперименте, обязали QR-коды проверять. А в обмен давать гостям "доковидную" свободу. Есть, пить и танцевать без масок и перчаток, и хоть круглосуточно.

Поняли это все по-разному. Например, паб Rock-n-Roll объявил гостям через Instagram, что до 23.00 можно пить, угощаться и общаться без всяких кодов. Предъявлять его нужно только тем, кто планирует остаться с ночевкой. В ресторане "Мама будет рада", который со вчерашнего дня тоже "ковид-фри", администратор рассказал "РГ", что можно гулять до полуночи не только с прививкой. Также в зачет пойдут справки о наличии антител. Это точно то, к чему все стремились?

Алексей Немерюк отметил, что "ковид-фри" дисциплину уже начали проверять. Он прояснил историю с QR-кодами: их нужно проверять и днем, и ночью. Иначе потенциальный носитель вируса может занести его среди бела дня, и потеряется вся идея проекта. Как отметил в своем Telegram-канале лидер барного объединения "Профсоюз" Дмитрий Левицкий, детали проекта еще будут обсуждены с представителями власти.

Завтра корреспонденты "РГ" сами отправятся в ковид-фри ресторан и выяснят, как же на самом деле работают такие заведения. Как следят за QR-кодами? Можно ли пройти "по анализам"? Наконец, как вообще официанты проверят, что QR-код принадлежит тому, кто его предъявляет? Или теперь за чашечкой кофе тоже нужно ходить с паспортом? Если у вас есть вопросы о работе ресторанов ковид-фри, отправляйте их на babkin@rg.ru.

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