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21.06.2021 19:03
Рубрика: Происшествия

Видео: Неуправляемая фура едет на тротуар на Садовом кольце

Текст: Сергей Бабкин

Столичный департамент транспорта обнародовал видео резонансного ДТП на Садовом кольце. Момент, когда фура съехала на тротуар, попал на камеры уличного наблюдения.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
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Судя по этой записи, водителю могло стать плохо за рулем. Сначала длинномер спокойно двигался со скоростью потока по Садовой-Каретной, потом внезапно поменял направление поехал в сторону тротуара. К счастью, на пути машины не оказалось ни пешеходов, ни транспорта. Грузовик снес часть рекламного щита и остановился.

Все обстоятельства аварии уточняются, на месте работают оперативные службы.

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