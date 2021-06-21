Видео: Неуправляемая фура едет на тротуар на Садовом кольце

Столичный департамент транспорта обнародовал видео резонансного ДТП на Садовом кольце. Момент, когда фура съехала на тротуар, попал на камеры уличного наблюдения.

Судя по этой записи, водителю могло стать плохо за рулем. Сначала длинномер спокойно двигался со скоростью потока по Садовой-Каретной, потом внезапно поменял направление поехал в сторону тротуара. К счастью, на пути машины не оказалось ни пешеходов, ни транспорта. Грузовик снес часть рекламного щита и остановился.

Все обстоятельства аварии уточняются, на месте работают оперативные службы.