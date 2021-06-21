За съеденный протокол водитель заплатил 30 тысяч рублей

Житель Брянска, съевший в суде протокол ГАИ, осужден за воспрепятствование правосудию. Его пример - другим наука: питаться судебными документами вредно и в гастрономическом, и в юридическом смысле.

Как рассказали в Советском районном суде Брянска, "в октябре 2020 года подсудимый при ознакомлении у мирового судьи с материалами дела об административном правонарушении, возбужденном в отношении него за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вырвал из дела протокол об административном правонарушении и съел его в присутствии работников суда".

Есть такая городская легенда: что если съесть материалы дела, то ни один суд не сможет тебя наказать. Мол, доказательств нет. Отделаешься несварением желудка. А для любого водителя, известное дело, лишение прав хуже гастрита.

Тем не менее надо разочаровать: это всего лишь легенда, причем вредная для здоровья. Любой диетолог подтвердит, что ни протоколы ГАИ, ни другие документы не входят ни в один набор ЗОЖ и правильного питания. А юрист добавит, что "протокольная" диета еще и подпадает под статью Уголовного кодекса.

Легкими движениями челюстей 35-летний житель Брянска перешел из разряда правонарушителей в категорию преступников. "Указанными действиями он воспрепятствовал осуществлению правосудия",- подчеркнули в суде. "Указанные действия" - это те самые голодные игры с протоколом.

Легким движением челюстей гражданин превратил себя из правонарушителя в преступника

В итоге суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

"Суд с учетом признания подсудимым своей вины и раскаяния в содеянном назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в Советском районом суде Брянска.

Фактически за одно легкое блюдо гурман заплатил так, будто пообедал в дорогом ресторане. Как тут не раскаяться, если ты не миллионер.

Хуже всего, что гражданин теперь получил еще и судимость в анкете. Одно дело походить полтора года пешком, и совсем другое - всю жизнь ходить с клеймом в биографии.

На практике перекус бумажными уликами часто устраивают граждане, проходящие по уголовным делам, и тем самым к уже имеющимся обвинениям добавляют себе еще одну статью. Например, в Кемеровской области 25-летний житель Мариинска заказал по почте партию запрещенных анаболиков. Как водится в таких случаях, в почтовом отделении его встретили спецслужбы.

"Получить посылку он не успел по независящим от него обстоятельствам, так как после начала заполнения бланка почтового извещения был задержан сотрудниками Управления ФСБ, - рассказали в Мариинском городском суде. - Подсудимый, исходя из показаний свидетелей, успел уничтожить бланк почтового извещения, съев его". Спонтанный ланч не спас: молодого человека все равно осудили за контрабанду сильнодействующих веществ.

Впрочем, не донести до рта судебные документы тоже будет преступлением, если они окажутся испорченными. В СИЗО Владивостока арестант, обвиняемый в разбое, при ознакомлении с делом порвал один из документов. Теперь ему придется отвечать еще и по статье 294 УК. Нравится это кому-то или нет, но протоколы надо беречь.