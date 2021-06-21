Число погибших в ДТП в Хабаровском крае увеличилось до пяти

Одна из пострадавших при лобовом столкновении Toyota Vitz и Subaru Impreza на трассе Владивосток-Хабаровск погибла в больнице. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края, это была мать предполагаемой виновницы ДТП - женщина 1973 года рождения.

Напомним, что авария произошла между поселком Переяславка и селом Зоевка в районе имени Лазо. На месте погибли пассажир Subaru (муж возможной виновницы ДТП), а также водители и два пассажира Toyota, в том числе шестилетний ребенок. Четверых пострадавших с различными травмами отправили в больницу.

Женщина-водитель Subaru, ее семилетний сын и 15-летний подросток, ехавший в Toyota Vitz, продолжают проходить лечение.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (статья 254 УК РФ).