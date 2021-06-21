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21.06.2021 05:12
Рубрика: Происшествия

Число погибших в ДТП в Хабаровском крае увеличилось до пяти

Текст: Дина Непомнящая

Одна из пострадавших при лобовом столкновении Toyota Vitz и Subaru Impreza на трассе Владивосток-Хабаровск погибла в больнице. Как сообщили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края, это была мать предполагаемой виновницы ДТП - женщина 1973 года рождения.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
В Адыгее четыре человека погибли в лобовом ДТП

Напомним, что авария произошла между поселком Переяславка и селом Зоевка в районе имени Лазо. На месте погибли пассажир Subaru (муж возможной виновницы ДТП), а также водители и два пассажира Toyota, в том числе шестилетний ребенок. Четверых пострадавших с различными травмами отправили в больницу.

Женщина-водитель Subaru, ее семилетний сын и 15-летний подросток, ехавший в Toyota Vitz, продолжают проходить лечение.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (статья 254 УК РФ).

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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