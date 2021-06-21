Как учителей подключают к виртуальной реальности

Больше тысячи школ в России располагают различной VR-техникой, но она нередко простаивает. Центр НТИ Дальневосточного федерального университета при поддержке Минпросвещения опросил двадцать тысяч педагогов из 80 регионов о том, как используют технологии виртуальной реальности (VR) для обучения в школах. Оказалось, что во многих школах - никак, хотя оборудование - очки виртуальной реальности, VR-шлемы, проекторы - есть. Причина элементарна: нет оперативной техподдержки и грамотного контента.

Виртуальные курсы не заменяют педагога. Это лишь инструмент, который помогает закрепить знания и навыки. Фото: Александр Корольков

Эксперты буквально бьют тревогу: учителям, которые и так сильно загружены, необходим полноценный понятный сервис, а не просто VR-шлем и отдельная программа для загрузки.

По итогам Всероссийской программы апробации образовательного программного обеспечения (ПО) в виртуальной и дополненной реальности, которую проводил ДВФУ с октября 2020 года по май 2021 года, специалисты получили более тысячи запросов на скачивание демо-версий образовательного ПО.

Зарегистрированным в программе школам был открыт доступ к платформе центра НТИ ДВФУ, на которой можно бесплатно скачать, установить и протестировать приложения. А это 23 образовательных виртуальных продукта: по химии, физике, английскому языку, ОБЖ. Есть даже программы инклюзивного образования.

- У технологий виртуальной и дополненной реальности намного более серьезные перспективы, чем просто игры, как думают некоторые, - говорит проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов. - Используя VR-приложения на уроках, ученики больше вовлечены, задают вопросы и проявляют интерес к теории.

Но главное - за год апробации различных отечественных виртуальных приложений педагоги начали понимать, что конкретно им нужно, и говорить об этом разработчикам ПО.

Что волнует учителей? Как использовать образовательные VR-модули, в какой части урока, как организовать процесс, если есть один шлем или несколько, как надевать шлем правильно и т.д.

- Школы интересуют и цены на полноценные версии VR-продуктов, - отмечает руководитель направления "Образование" центра НТИ ДВФУ по нейротехнологиям Юлия Хукаленко. - Вопреки распространенному мнению о консервативности учителей, они готовы внедрять высокие технологии в образовательный процесс. Уже сейчас мы начали доработку программного обеспечения с учетом полученных рекомендаций. А 18 образовательных курсов прошли экспертизу Российской академии образования: школы уже могут совершенно спокойно брать их в работу.

Учителям нужен не просто VR-шлем, а оперативная техподдержка и грамотные программы

Будущее уроков за виртуальными "учителями"? По словам Юлии Хукаленко, образовательные VR-курсы не заменяют педагога, это лишь инструмент, с помощью которого может быстро погрузиться в интерактивную среду и закрепить навыки.

- Если одному и тому же можно научить с помощью VR или с помощью доски и мела, надо выбрать доску и мел, - подчеркивает эксперт. - При таком подходе на первый план выходит качество образовательного VR-контента и продуманная методика его применения.

Кроме того, виртуальные образовательные курсы - необходимый помощник в школах удаленных регионов, где порой из нужного для уроков реквизита - мензурка и пара колб. А благодаря, например, виртуальной химической лаборатории VR Chemistry Lab школьники могут проводить эксперименты, для которых требуется сложное оборудование и реактивы. Чем не школа будущего?

По мнению научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, полезнее всего использовать VR там, где сложно с визуализацией: нужно объяснить что-то, что нельзя потрогать, увидеть глазами. Например, в стереометрии виртуальное приложение VR Space поможет в восприятии абстрактных понятий. Ученики могут самостоятельно работать с объектами в виртуальной реальности, моделировать действия с ними и приобрести навык 3D-мышления. Теория подкрепляется практикой: школьники могут потрогать предметы, выполнить задания и сделать столько попыток, сколько нужно.

Кстати, в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" к концу 2021 года не менее 12 тысяч школьников в 25 субъектах РФ должны использовать современные цифровые технологии, включая VR и AR.

Комментарий

Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития:

- У технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании сейчас огромный потенциал. Разработки в этой области - шанс России стать мировым лидером в инновационных образовательных решениях. Благодаря такой работе мы можем сразу включиться в гонку новых технологий, причем с очень серьезных передовых позиций.

Вопрос ребром

Как не дать ребенку уйти в виртуальную реальность с головой?

Анастасия Никитина, лидер детского направления компании SberDevices:

- - Виртуальный мир действительно может поглотить ребенка, особенно острой эта проблема стала в период пандемии: абсолютное большинство сфер жизни перешло в онлайн. Поэтому сейчас в тренде диджитал-продукты, которые перекидывают мостик в реальный мир. Например, у Lego есть конструктор: ребенок выстраивает из деталей полосу препятствий для фигурки героя Марио. А в виртуальном приложении отображаются очки, которые по ходу полосы препятствий набирает Марио. Мы тоже запустили специальный набор для дополненной реальности Kidsar с физическими объектами - карточками для изучения английского языка. Показывайте ребенку, что гаджеты не только для игр. Видеозвонок бабушке - живое общение. Записаться на онлайн-курс шахмат - новое хобби.

Михаил Митин, автор курсов для преподавателей, директор онлайн-школы Skysmart:

- Ребенок всегда выбирает то, что ему ближе и интереснее. Поэтому надо сделать так, чтобы мир офлайн стал ему близок. Мы четко регламентируем время занятий онлайн, не занимаемся зубрежкой и даем много практики. Ребята с самого начала учатся гармонизировать занятия в виртуальном и реальном мире и знают: онлайн лишь мостик к будущей жизни, где они смогут применить все полученные навыки.