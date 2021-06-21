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21.06.2021 06:40
Рубрика: Общество

Сахалинские власти разъяснили требования об обязательной вакцинации

Текст: Дина Непомнящая

На ряд популярных вопросов о вакцинации от COVID-19 ответил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В частности, он прокомментировал решение об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что работники тех организаций региона, которые непосредственно взаимодействуют с людьми, должны сделать прививку от коронавируса. Вакцинировать необходимо не меньше 60 процентов работников учреждений сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, общепита, торговли, культуры.

- Значит ли, что вакцинация для работников предприятий указанных сфер будет проводиться в принудительной форме? Нет, ни в коем случае. Нам нужно стремиться к коллективной иммунизации, но в то же время необходимо учитывать интересы каждого человека. И если по медицинским показаниям или по внутренним убеждениям он не хочет вакцинироваться, то он может этого не делать, - заверил Валерий Лимаренко.

Глава региона пообещал, что работников не заставят делать прививку под страхом увольнения. Те, кто столкнется с подобной ситуацией, могут пожаловаться по телефону горячей линии 1-300.

В то же время губернатор попросил не отказываться от вакцинации тех, кто не имеет к ней противопоказаний.

- Социологические опросы говорят о том, что две трети населения области готовы вакцинироваться, и мы должны помочь им это сделать самым удобным для них способом, - отметил Лимаренко.

Губернатор также ответил на вопрос о безопасности и эффективности препаратов. Он рассказал, что в островном регионе прививку сделали уже 85 тысяч человек и большинство из них хорошо перенесли процедуру, получив стойкий иммунитет.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Вакцинация от коронавируса

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