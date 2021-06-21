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21.06.2021 10:04
Рубрика: Российский автопром

Мишустин дал поручения для развития "КАМАЗа"

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам своей рабочей поездки в Набережные Челны, где глава правительства посетил "КАМАЗ".

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин проехал за рулем нового "Камаза" и поучаствовал в сборке двигателя

Для развития производства компания получит дополнительное финансирование. Минпромторг и Минфин должны до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета.

Минобрнауки и Минфин совместно с "КАМАЗом" до 9 июля проработают предложения по новым учебным программам для Набережночелнинского филиала Казанского федерального университета, а также по развитию технической базы этого вуза. Это позволит готовить больше специалистов в области современных производственных технологий.