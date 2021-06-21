Мишустин дал поручения для развития "КАМАЗа"

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам своей рабочей поездки в Набережные Челны, где глава правительства посетил "КАМАЗ".

Для развития производства компания получит дополнительное финансирование. Минпромторг и Минфин должны до 10 сентября предоставить предприятию субсидии на финансирование проекта по развитию модельного ряда, а также запланировать дополнительные средства при подготовке очередного проекта бюджета.

Минобрнауки и Минфин совместно с "КАМАЗом" до 9 июля проработают предложения по новым учебным программам для Набережночелнинского филиала Казанского федерального университета, а также по развитию технической базы этого вуза. Это позволит готовить больше специалистов в области современных производственных технологий.