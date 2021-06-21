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21.06.2021 10:19
Рубрика: Власть

В Башкирии 60 процентов госслужащих обязали привиться от COVID-19

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

До 25 июня в Башкирии должны быть вакцинированы не менее 30 процентов госслужащих, а до 2 июля - 60 процентов от фактического состава. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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- Я не понимаю, как сотрудники администрации главы республики, которые с утра до вечера занимаются борьбой с коронавирусом, убеждают людей вакцинироваться, сами прививку не делают. Точно так же члены правительства и сотрудники министерств. Это значит, что кадровая работа поставлена ненадлежащим образом. Значит, стали набирать людей, которые не понимают сути госслужбы, - заметил Радий Хабиров.

Также он подчеркнул, что необходимо плотно заняться просветительской работой по вопросам вакцинации.

- Пока в общественном сознании царит мракобесие. Людям надо объяснять, что дает вакцинация, о чем мы просим и что мы делаем это не для себя! Пока спор с мракобесием мы проигрываем, поэтому необходимо привлечь авторитетных ученых, врачей и специалистов, чтобы они вели разъяснения, - сказал глава РБ.

Напомним, в Башкирии ужесточили режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, введя ограничения для непривитых от коронавируса жителей. После этого в регионе на 28 процентов выросли темпы вакцинации, а в некоторых пунктах вакцинации образовались очереди.

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