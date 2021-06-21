Онколог рассказал о синдроме, который выдает рак печени

Зачастую развитие рака печени выдает так называемый "синдром малых признаков". "Это апатия, слабость, потеря веса, болевые ощущения. Такие симптомы возникают. А дальше всё будет зависеть от того, где находится опухоль", - отметил врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

Как передает "Говорит Москва", болевые ощущения возникают, если злокачественная опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени. Если же образование расположено в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, уточнил онколог.

Ранее хирург и онколог Иван Карасев предупредил о признаках развития одного из самых опасных видов онкологии - рака поджелудочной железы. Часто при развитии недуга человек начинает отказываться от мяса, жирной пищи. Кроме того, после еды может возникать тошнота, рвота, изжога.