Последствия залпового ливня устраняют в Красноярске

Месячная норма осадков выпала в Красноярске вечером воскресенья. Сегодня ожидается продолжение непогоды - сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник на улицы столицы региона для наведения порядка выведена вся откачивающая техника. Погрузчики, самосвалы и грейдеры муниципальных предприятий, а также специализированный транспорт коммерческих фирм устраняют последствия нескольких часов разгула стихии.

К 11 часам утра 21 июня с улиц Красноярска вывезли более 4,5 тысячи кубометров воды, которую не успела принять ливневая канализация. Во всех районах краевого центра зафиксированы грязевые наносы, разрушения дорожного покрытия, провалы и размывы грунта. В частности, оползень сошел на проезжую часть улицы Брянская. Пока продолжается очистка участков дорог, здесь для безопасности людей и машин выставлены предупреждающие дорожные знаки и ограждения.

В ночь на понедельник не прекращали работу аварийные службы управляющих компаний. В здания, где подтопило подвалы и другие помещения, была направлена техника. Параллельно специалисты устраняют аварийные отключения электроэнергии.

Сотрудники администраций районов и дорожных служб обследуют территорию города, оценивают причиненный непогодой ущерб и составляют планы дальнейшей ликвидации последствий ливня. В ближайшее время специалисты начнут восстанавливать поврежденные потоками воды участки дорожного полотна, проинформировала пресс-служба мэрии Красноярска.

Дождь в Красноярске продолжается.