В Омске полицейского обвинили в разглашении гостайны

В Омской области возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного управления по борьбе с экономическими преступлениями. Экс-полицейского подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

По данным следствия, в январе 2020 года оперативник вымогал у омички денежное вознаграждение за то, чтобы не привлекать ее дочь к уголовной ответственности. Для этого он и передал ей сведения, имеющие гриф "секретно".

- Таким образом, подозреваемый совершил разглашение сведений, составляющих государственную тайну, гражданскому лицу, не имеющему допуска к работе с указанными сведениями, - сообщает УФСБ России по Омской области.

Бывшему оперативнику грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее он был приговорен судом к трем годам лишения свободы за покушение на мошенничество в крупном размере.

- Данный сотрудник был уволен из полиции в июне 2020 года за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.