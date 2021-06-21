Трое пострадавших при взрыве на АГЗС в Новосибирске остаются в реанимации

В Новосибирской областной клинической больнице остаются двенадцать человек, пострадавших во время взрыва и крупного пожара на газовой АЗС в Новосибирске.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе медучреждения, трое из них - в реанимации. "У всех положительная динамика", - отметили в пресс-службе. Сегодня планируют выписать одного пациента, завтра еще одного. Уже выписали двоих пострадавших детей и четверых взрослых.

ЧП случилось на Гусинобродском шоссе в Новосибирске 14 июня. Пожар начался на АГЗС, где, по предварительным данным, во время слива топлива не был заземлен автомобиль-газовоз. По данным областного минздрава, всего пострадали 33 человека, в областную больницу с ожогами различной степени тяжести госпитализировали 17 человек, в том числе двоих сотрудников МЧС.

"Пострадавших принимали с вечера 14 июня до трех часов ночи. Вечером выходного дня работали двое дежурных врача ожогового центра. Они и встретили первых пострадавших. Потом подключились дежурные хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Практически сразу же приехал главный врач. Постепенно подъезжали те, у кого был выходной, - врачи, реаниматологи, хирурги, медсестры. Работали четко, как и должна работать клиника в чрезвычайной ситуации", - написала на своей странице в соцсети на следующий день после ЧП пресс-секретарь клиники Марина Пляскина.