Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33

По последним данным, в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска пострадали 33 человека, 20 из них госпитализированы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

У большинства пострадавших ожоги. Ранее сообщалось, что среди доставленных в ожоговое отделение областной клинической больницы - двое пожарных и один ребенок.

Основной причиной пожара считается нарушение техники безопасности. У оборудования газовоза, который находился на заправке в момент ЧП, не было заземления. Помимо возгорания на АЗС раздавались взрывы. Черный дым окутал весь район. Пожарным удалось локализовать огонь, угроза возгорания соседней заправочной станции миновала.