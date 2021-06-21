Вековая церковь сгорела в Красноярском крае из-за удара молнии

В селе Большой Балчуг Сухобузимского района сгорел Храм Покрова Божьей Матери, сообщает сегодня главк МЧС по Красноярскому краю.

Пожар начался около 22 часов в воскресенье во время грозы. Причиной, по предварительным данным, стало попадание молнии. Огонь распространился на площадь в 250 квадратных метров. В тушении участвовали 16 человек, однако спасти старинное здание не удалось, оно уничтожено. Жертв нет.

Деревянная православная церковь была построена в начале XX века. По информации Красноярской епархии, храм освящен в 1912 году. В 1930 годы религиозное сооружение частично разрушили, до 1960-х использовали в качестве зернового склада. В XXI веке церковь отреставрировали.