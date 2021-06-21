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21.06.2021 09:08
Рубрика: Происшествия

Выживший парашютист назвал причину крушения самолета в Кузбассе

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Парашютист Дмитрий Степанов, выживший после крушения самолета на курорте Танай в Кемеровской области, рассказал о подробностях авиакатастрофы.

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По мнению Степанова, самолет мог упасть из-за отказа обоих двигателей. Находившийся на борту парашютист сообщил, что после взлета на высоте 20 метров произошел отказ правового двигателя.

- Летим медленно, набирая высоту. Высота 100 метров, смотрю на пилота, и он явно держит ситуацию под контролем, паники нет, - цитирует Степанова "Интерфакс". - Разворот в сторону аэродрома, сильный правый крен, страх, выходим из него, и снова отпускает на пару секунд. Высота 50 метров, еще один правый крен, отказ второго двигателя (как я понял), очень быстрое приближение к земле, прощание, удар, кувырки.

Напомним, крушение самолета L-410 произошло в Кемеровской области 19 июня. На его борту были два члена экипажа, два инструктора по парашютному спорту аэродрома Танай, а также 15 спортсменов, в том числе любителей. В результате авиакатастрофы 4 человека погибли, 5 спортсменов получили тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации и движения воздушного судна, повлекшем гибель людей.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Авиакатастрофы

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