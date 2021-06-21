В КЧР задержали двух человек после гибели туристов во время сплава

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух инструкторов после гибели туристов во время сплава в Карачаево-Черкесии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление СК РФ, были задержаны 39-летний житель Москвы и 41-летний житель Краснодара. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также в ведомстве сообщили, что решается вопрос об аресте задержанных.

Ранее сообщалось, что туристы сплавлялись на резиновых катамаранах. Плавсредства опрокинулись. В результате 14 человек оказались в воде, двое из них погибли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.