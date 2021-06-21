Аномальная жара в Петербурге поставила новый температурный рекорд

В Петербурге 21 июня вновь побит температурный рекорд. Воздух в городе к 11 утра прогрелся до +31,3 градуса, это на 0,9 градуса теплее, чем в 2006 году, сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха пока не снижается, поэтому эксперт не исключает, что окончательно цифры рекорда будут зафиксированы вечером.

Ранее температурные рекорды фиксировались в Петербурге 19 и 20 июня.

Михаил Леус отмечает, что с большой вероятностью погодные максимумы будут также установлены 22 и 23 июня, а к 25 июня температура воздуха немного снизится.

Аномальная жара добавляет петербуржцам немало сложностей. Ежедневно городское управление МЧС рассылает предостережения, в которых просит граждан не выходить из дома в самое пекло, пить минеральную воду и следить за давлением.