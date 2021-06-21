На Петербург после жары надвигаются долгожданные дожди

В Петербурге 22 июня пройдут дожди с грозами, соответствующее предупреждение разослало городское управление МЧС. В ведомстве назвали надвигающиеся дожди ухудшением погодных условий и призвали граждан быть бдительными.

Вот уже третий день в Петербурге фиксируются температурные рекорды, связанные с аномальной жарой, воздух в городе, знаменитом своей облачностью и шутками про летние шапки и куртки, неожиданно прогрелся выше +35 градусов.

Похолодания дожди с собой не принесут, штормовые ветра не ожидаются.

По прогнозам синоптиков, температурные рекорды будут фиксироваться 22 и 24 июня, а с 25 июня ожидается, что аномальная жара постепенно начнет спадать.