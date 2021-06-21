В домах Петербурга в 33-градусную жару включили отопление

В нескольких домах Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 21 июня включили отопление. При этом температура воздуха в городе достигла +33 градусов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую компанию, батареи в домах петербуржцев разогрелись из-за работ по промывке системы центрального отопления.

Проблемы возникли у жильцов домов по улице Гражданской, 7А и 9А, Казанской, 33/5А, 38А и 40А, улице Декабристов, 5 и 7, а также по переулку Пирогова, 4А и 6А.

Сотрудники управляющей компании объясняют, что график промывки был согласован еще несколько месяцев назад и поменять его из-за прихода аномальной жары невозможно. Отопление обещают отключить в ближайшее время.

В Санкт-Петербурге с 19 июня фиксируются температурные рекорды за 116 лет наблюдений. Воздух прогревается до 33-34 градусов тепла.