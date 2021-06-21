В Петербурге у 15 компаний изымут участки для строительства ВСД

В Петербурге 15 земельных участков, находящихся в аренде или собственности у частных компаний, будут изъяты в госсобственность для строительства участка Восточного скоростного диаметра (ВСД). Соответствующее постановление опубликовало правительство Петербурга.

Речь идет о зданиях в районе Варшавской улицы, это Московский район Петербурга. Участки в зоне планируемой стройки находятся в ведении у самых разных компаний и имеют различное назначение. Например, под изъятие попадает участок, на котором стоит бизнес центр, принадлежащий одному из крупнейших банков, есть территория заводского корпуса и земля с подстанцией, этот объект принадлежит находящемуся на Варшавской мебельному торговому центру.

По многим адресам фактически находится несколько зданий и сооружений. Снос будет масштабным. Так, согласно заданию на подготовку рабочей документации по строительству первого участка магистрали от развязки с ЗСД до Витебского проспекта, запланирован демонтаж 232 зданий и 255 сооружений.

Новая магистраль должна пересечь Московский и Витебский проспекты, выйти через Невский район к Неве, пересечь главную реку города, для чего должен быть построен новый мост, соединиться с КАД, а затем и с Мурманским шоссе. В перспективе новая дорога должна способствовать разгрузке магистралей исторического центра и теснее связать правый и левый берега Невы.