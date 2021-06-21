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21.06.2021 15:30
Рубрика: Власть

Аксенов отреагировал на продление ЕС санкций против Крыма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил решение Совета ЕС продлить санкции в отношении республики, в 2014 году воссоединившейся с Российской Федерацией по итогам референдума. Крымский лидер назвал такую реакцию "русофобским выхлопом", не достойным внимания. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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Аксенова нисколько не удивила такая реакция европейских стран, он оценил решение Совета ЕС, как ожидаемое. При этом, по мнению главы республики, продление санкций никак не отразится на ни на самом Крыме, ни на крымчанах. Они уже давно перестали обращать внимание на подобные заявления, отметил политик.

- Крымчане давно не обращают внимания на подобные русофобские выхлопы, - написал Аксенов. - У нас есть более важные задачи.

По мнению главы Крыма, если бы европейский истеблишмент решился снять санкции, это стало бы первым шагом на пути признания выбора крымчан. Однако для этого необходимы политическая мудрость и смелость, которых у европейских политиков попросту нет, подчеркнул глава Крыма.

- Демократия - это не про них, - написал Сергей Аксенов.

Ранее Европейский союз принял решение продлить на год санкции в отношении Республики Крым и города Севастополя до 23 июня 2022 года. Впервые санкции были введены в июне 2014 года и с тех пор ежегодно продлеваются на один год.

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